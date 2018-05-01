Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока отпраздновали Первомай

В День весны и труда более 100 тыс. жителей Дальнего Востока приняли участие в первомайских торжествах.

Во Владивостоке в праздничных колоннах прошли около 30 тыс. человек: студенты и преподаватели местных вузов, представители общественных организаций, коллективы предприятий города, передает ТАСС.

Профсоюзные делегации возглавил депутат Госдумы, секретарь федерации профсоюзов России Виктор Пинский, который на протяжении 10 лет возглавлял профсоюзы региона.

«Сегодня профсоюзы всего мира отмечают этот праздник, и мы должны помнить, что за восьмичасовой рабочий день и другие гарантии трудовых прав, которые мы имеем сегодня, во всем мире гибли люди. И защита прав трудящихся это сложный процесс. Главное чего мы добились сегодня, это то, что размер минимальной оплаты труда достиг прожиточного минимума. А задача профсоюзов теперь - контролировать работу этого закона на местах, и символично, что закон начинает работать с сегодняшнего дня», – заявил Пинский.

После традиционного первомайского шествия праздничные мероприятия продолжились на центральной площади Владивостока. Свою работу многочисленные тематические площадки. Сделать красивые кадры на память приморцы могли в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии, проверить свою силу, ловкость и чувство баланса – в зоне подготовки к «Гонке героев».

В Петропавловске-Камчатском в демонстрации поучаствовали более 17 тыс. человек. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, несколько дней назад завершившие гонку «Берингия».

По информации пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, в шествии здесь поучаствовало около 7 тыс. горожан. Колоны формировались в двух частях города, в них выстроились несколько десятков организаций областного центра: коммерческие предприятия, подразделения правительства области, городской администрации, спортсмены, студенты, школьники, профсоюзы.

В Хабаровске празднование Дня весны и труда началось не с шествия, а с митинга на центральной площади города. Перед собравшимися на площади выступил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы встречаем Первомай с хорошими трудовыми и экономическими показателями. За прошлый год мы с вами выросли в промышленном производстве на 120%, такого не было никогда, это заслуга ваша, это заслуга наших тружеников», – сказал Шпорт. После его выступления началось праздничное шествие с участием 35 тыс. человек.