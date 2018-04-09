Макрон показал саудовскому принцу голую женскую грудь

Президент Франции Эмманюэль Макрон показал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману знаменитую картину «Свобода, ведущая народ» художника Эжена Делакруа.

Макрон опубликовал в своем Twitter совместное фото с бен Салманом, сделанное на фоне работы Делакруа, выставленной в Лувре.

Делакруа создал картину по мотивам июльской революции 1830 года, положившей конец режиму Реставрации монархии Бурбонов. В центре картины изображена женщина, символизирующая свободу. Обнаженная грудь служит символом самоотверженности французов того времени, которые с «голой грудью» шли на врага. Рабочий, буржуа, подросток, идущие вместе со Свободой, символизируют единство французского народа во время революции.

Макрон поужинал в Лувре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в воскресенье вечером.