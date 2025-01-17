В Волгоградской области чиновник получил срок за некачественный ремонт дороги

Экс-глава волгоградского Котово осужден на 3,8 года за превышение полномочий и подлог

Tекст: Евгения Караваева

Бывший глава городского поселения Котово в Волгоградской области признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает Telegram-канал прокуратуры Волгоградской области.

Котовский районный суд вынес приговор, связанный с некачественным ремонтом дороги, на который было выделено более 30 млн рублей. Прокурорская проверка выявила, что объемы выполненных работ завышены, а качество не соответствует нормам, в результате чего ущерб составил свыше 8 млн рублей.

Муниципальный контракт на ремонт дороги был заключен в ноябре 2022 года между администрацией Котово и ГБУ «Волгоградавтодор». В конце декабря того же года составлены акты выполненных работ с недостоверными сведениями, несмотря на очевидные нарушения. Бывший глава подписал документы и обеспечил полную оплату контракта. Прокурор Ольга Рудницкая поддерживала государственное обвинение.

Экс-чиновник не признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретил занимать должности на государственной службе в течение года и восьми месяцев. Мужчину взяли под стражу в зале суда. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала экс-заместителя начальника полиции Челябинской области Сергея Федерягина по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов; также сообщалось, что оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС по подозрению в превышении должностных полномочий при реконструкции объекта.