Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Бывшего и ненышнего замдиректора Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий
Оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС по подозрению в превышении должностных полномочий при реконструкции объекта.
Как передает РИА «Новости», обоих обвиняют в превышении должностных полномочий при освоении средств на реконструкцию объектов станции.
По данным УФСБ, для своевременного освоения выделенных средств должностные лица предложили генеральному директору подрядной организации оплатить невыполненные работы. Генеральный директор согласился и поручил подготовить необходимую документацию, позволяющую осуществить оплату.
После подписания акта о приемке работ на счета фирмы поступило свыше 3 млн рублей, хотя работы фактически не были выполнены. В отношении работников АЭС возбуждено уголовное дело, а руководитель строительной фирмы подозревается в пособничестве.
Смоленская АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», является крупнейшим энергетическим предприятием области, обеспечивая 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС расположена в 150 км от Смоленска и имеет три энергоблока с канальными реакторами мощностью 1000 МВт каждый.
Ранее замглавы ФСИН Башкирии Евгений Макотин арестован по обвинению в превышении полномочий, связанных с вымогательством денег у подчиненных.