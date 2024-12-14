Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».
Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».
В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.
Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.