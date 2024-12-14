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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня

    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

    13 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    Минобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в районе города Таганрог. В результате атаки использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на это Вооруженные силы России предприняли ответные действия, нанеся массированный удар высокоточными средствами поражения воздушного и морского базирования. В операции также задействовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целью атаки стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают деятельность военно-промышленного комплекса страны.

    Минобороны отчиталось, что все запланированные объекты были успешно поражены, цель удара достигнута.

    Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, в связи с чем в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Коментарии (39)
    13 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве

    Рогов: Российские ракеты поразили киевский аэропорт, где готовили пилотов F-16

    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    @ Staff Sgt. Taylor Solberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, удар был нанесен по закрытому аэродрому, где пилоты обучались применению ракет «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP.

    Рогов отметил, что результатом удара стали прямые попадания в ангары и склады, что вызвало вторичную детонацию, продолжавшуюся до двух часов. Он также сообщил о более 120 прилетах ракет различных классов по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Помимо удара по аэропорту, российские войска атаковали объекты в Борисполе и Переяславле. В Борисполе ракеты поразили производство ударных беспилотных летательных аппаратов и ремонтные мощности для вертолетов. В Переяславле пострадали предприятия по ремонту боевых бронированных машин и тяжелой техники ВСУ.

    По словам Рогова, все цели были поражены эффективно, что подтверждается наблюдаемыми взрывами на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны, и в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии до трех очередей на срок до 12 часов. В районе города Бурштын на западе Украины было зафиксировано более десяти взрывов, угрожающих важной энергетической инфраструктуре. В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 12:26 • Новости дня
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

    Зеленский назвал удары по энергетике Украины одними из самых масштабных

    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетической инфраструктуре страны стали одними из самых масштабных и серьезных.

    Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что на территории страны произошли многочисленные взрывы, что привело к значительным разрушениям.

    На всей Украине ранее была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в таких городах, как Одесса, Винница, а также в Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

    Взрывы также прогремели в Киеве, Кременчуге, Харькове и других регионах, включая Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую и Хмельницкую области.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетическая система страны находится под угрозой, компания «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроснабжения.

    После окончания воздушной тревоги поступили сообщения о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Энергохолдинг «ДТЭК» подтвердил серьезные повреждения своих теплоэлектростанций, что еще больше усугубляет ситуацию с электроснабжением в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы». Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

    В пятницу по всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    В Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, местные источники связали их с работой систем ПВО, на территории всей страны объявлена воздушная тревога.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    13 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину

    Яцек Севера объяснил отказ Польши от отправки войск на Украину историческим фактором

    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также, чтобы избежать обвинений в разделении страны, заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.

    Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что такое решение может быть воспринято как попытка раздела Украины. По его словам, мсторические аспекты и стремление опровергнуть «нарратив Москвы, будто Польша заинтересована в оккупации западной части Украины», также повлияли на это решение, передает ТАСС.

    По словам Северы, польские интересы и союзнические обязательства не предусматривают участие в подобных действиях. Он подчеркнул, что любое использование польских вооруженных сил в этом контексте вызовет быструю реакцию и может быть использовано против Польши.

    Севера также отметил, что основная задача для польских властей заключается в повышении боеготовности вооруженных сил для защиты страны от внешних угроз.

    «Подготовка экспедиционного корпуса не является приоритетной, а для миссий по наблюдению или миротворческих операций более подготовлены западные партнеры Польши», – отметил Севера.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска.

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    13 декабря 2024, 13:19 • Новости дня
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, где были использованы баллистические ракеты ATACMS, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Удар по энергетическим объектам Украины был частью ответных действий на атаку на военный аэродром в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что российские военные нанесли удар по Украине в ответ на применение высокоточного западного оружия по территории РФ.

    На вопрос журналистов, является ли это ответной мерой, представитель Кремля ответил: «В том числе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Российские военные в пятницу нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

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    13 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

    CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет
    @ Senior Airman Faith Barron/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    До середины января США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений, включая сотни тысяч снарядов, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена, сообщил канал CNN.

    США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

    Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

    По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

    До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

    Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.

    Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.

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    13 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Киев начал принудительную эвакуацию из Малой Токмачки в Запорожской области

    Киевские власти начали эвакуацию жителей Малой Токмачки в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного в Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижением российских войск к окраинам населенного пункта, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале принудительной эвакуации из села Малая Токмачка. Он отметил, что эвакуация проводится силами полиции и нацгвардии Украины, передает РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские войска постепенно приближаются к окраинам села, и эвакуация осуществляется не из-за заботы о местных жителях. Он подчеркнул, что местные жители передают российской армии координаты размещения украинских военных, чтобы ускорить освобождение территории от «нацистской оккупации».

    Ранее Рогов сообщал о продвижении российских войск в село Белогорье, находящееся юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка расположена вблизи города Орехов, где действует крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов.

    До этого украинские власти объявляли принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки.

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    13 декабря 2024, 17:03 • Новости дня
    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине

    NYT: В 2025 году ожидаются переговоры по Украине, что усложнит ситуацию для Киева

    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующий год станет годом переговоров по Украине, что может оказаться неблагоприятным для Киева из-за территориальных потерь и истощения ресурсов, прогнозирует The New York Times.

    New York Times прогнозирует, что следующий год станет годом переговоров по Украине, что сулит Киеву неблагоприятные перспективы в связи с территориальными потерями и возможным истощением ресурса. Газета подчеркивает, что война на Украине, вероятно, завершится в следующем году. «Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», – утверждается в статье.

    Издание отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах может ускорить переговорный процесс. По мнению издания, это плохие новости для Украины, поскольку российские силы продолжают продвигаться, а украинские разведведомства опасаются скорого истощения военной силы страны.

    Тем временем Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он занимал пост президента США вместо Джо Байдена. Трамп подчеркивает, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что конфликт слишком сложен для решения за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса. Дмитрий Медведев заявил, что украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран в объеме более 13,4 тыс. МВт в час, включая поставки из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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    13 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Минобороны рассказало о сорвавшем наступление ВСУ командире Ческидове

    Командир Павел Ческидов и его артиллерийский расчет уничтожили наступавшую пехоту и технику ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Командир Павел Ческидов вместе с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16» предотвратил наступление ВСУ на российские позиции, уничтожив технику и живую силу противника, сообщили в Министерстве обороны.

    Командир Павел Ческидов с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16» помешал наступлению ВСУ. Ческидов получил информацию от корректировщика огня о скоплении противника и по координатам нанес точные удары из ствольной артиллерии. В результате было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и значительное число украинской пехоты, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря метким ударам расчет Ческидова нанес серьезные потери противнику, что лишило его возможности продолжать атаку на позиции российских войск.

    Также в Минобороны сообщили, что ефрейтор Никита Райдер, находясь на наблюдательном посту, заметил дрон-камикадзе противника. Не обнаружив российских беспилотников в зоне, Райдер уничтожил вражеский коптер из стрелкового оружия, предотвратив угрозу для своих.

    Ранее Минобороны поделилось подробностями подвига башкирского танкиста, который, потеряв руку, увел танк из-под обстрела на Краснолиманском направлении, спасая экипаж.

    Также Минобороны рассказало о героических действиях рядового Сергея Калашникова, который с помощью беспилотника обнаружил диверсионную группу ВСУ и передал их координаты для минометного удара.

    До этого стало известно, что российский военнослужащий оборонял опорный пункт в одиночку три недели, несмотря на постоянные атаки противника и нехватку боеприпасов.

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    13 декабря 2024, 12:27 • Новости дня
    The War Zone: Эффективность украинских БЭК с пулеметами вызывает вопросы

    Эксперт The War Zone усомнился в эффективности попыток Украины вооружить морские дроны для борьбы с российской авиацией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина усиливает свои морские дроны Sea Baby, оснащая их крупнокалиберными пулеметами для противодействия российской авиации, однако, по мнению американского военного эксперта Джозефа Тревитика, их эффективность вызывает вопросы.

    Украинские разработчики продолжают поиски способов повысить эффективность своих безэкипажных катеров (БЭК), передает РИА «Новости». Хотя ранее российская авиация успешно уничтожала такие дроны, Киев пытается адаптировать их, чтобы противостоять российским летчикам.

    Недавние попытки вооружить катера авиационными ракетами оказались неэффективными из-за неустойчивости малых плавсредств, но теперь на них устанавливают крупнокалиберные пулеметы.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что такие вооруженные дроны уже использовались в бою, и даже якобы удалось повредить российский вертолет. Однако доказательств этому пока не представлено, а российские источники отрицают какие-либо потери.

    Эксперты все же сомневаются в эффективности таких дронов, учитывая их высокую стоимость и рискованные задачи.

    Американский военный эксперт Джозеф Тревитик в статье для The War Zone подчеркивает важность более разумного распределения ресурсов Киевом, особенно учитывая возможное сокращение западной военной помощи. В то же время, российская сторона продолжает разрабатывать новые тактики для противодействия беспилотным катерам. Несмотря на трудности, украинские специалисты не оставляют попыток улучшить морские дроны, такие как Sea Baby и Magura V5, которые выполняют различные боевые задачи.

    Управление этими дронами осуществляется через терминалы спутниковой интернет-связи Starlink от компании Илона Маска. БЭК используются для различных операций, включая атаки на Крымский мост и другие объекты. ВМС Украины, потеряв значительную часть флота, пытаются компенсировать это за счет новых технологий, однако малые размеры платформ ограничивают их возможности.

    Напомним, Черноморский флот России успешно использует новый способ борьбы с безэкипажными катерами противника, в котором ключевую роль играет авиация, обеспечивающая защиту на Черном море.

    В ходе спецоперации Россия почти полностью уничтожила все украинские Военно-морские силы, однако Украина сейчас активно восстанавливает их с помощью Запада, что предполагает появление новых надводных кораблей.

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