Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Суд арестовал имущество блогера Лерчек
Троицкий суд Москвы наложил арест на средства блогера Валерии Чекалиной
Троицким районным судом Москвы принято решение об аресте денежных средств Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, на время следствия и суда.
Решение удовлетворяет ходатайство следователя, который запросил арест денежных средств обвиняемой. Ограничение будет действовать на весь период предварительного следствия и судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Следствие считает, что арест имущества необходим для обеспечения гарантии исполнения возможных финансовых санкций. Пока неизвестно, какие именно суммы и активы попали под арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщение о срабатывании электронных браслетов у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, обвиняемых в вывозе за рубеж 250 млн рублей, не соответствует действительности. Московский городской суд оставил в силе домашний арест блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, несмотря на апелляционные жалобы. Троицкий суд Москвы решил продлить домашний арест Валерии и Артему Чекалиным по обвинению в выводе более 250 млн рублей из России при помощи подложных документов.