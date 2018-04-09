В Китае показали проект перспективного бомбардировщика

Китайский журнал Aerospace knowledge поместил на обложку изображение перспективного дальнего бомбардировщика H-20 следующего поколения.

Эксперты считают, что командование китайской армии окончательно определилось с проектом перспективного стелс-бомбардировщика. Ожидается, что на разработку самолета китайцам понадобится более десяти лет, сообщается в блоге dambiev.

Впервые о разработке этой машины в Китае стало известно в 2016 году. Утверждалось, что самолет-невидимка будет способен нести стратегические крылатые ракеты.

Эти бомбардировщики сравнивают с самолетами B-2 ВВС США.