Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 16 копеек – до 57,87 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек и составил 70,77 рубля.

Стоимость нефти с утра колебалась около 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».