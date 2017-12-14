«Панцирь-С1» после Сирии научили сбивать реактивные снаряды

Учитывая опыт применения в Сирии, ЗРПК «Панцирь-С1» доработали, в результате он получил способность сбивать реактивные снаряды, сообщил командующий войсками ПВО–ПРО России Виктор Гуменный.

«Доработку» ЗРПК он назвал «ярким примером успешной работы нашего ОПК». Теперь «Панцирь-С1» может сбивать «не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», пишет «Красная звезда».

Образцы вооружения и техники ПВО, применявшиеся в Сирии, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надёжность, передает РИА «Новости».

После доработок и уточнения мероприятий технического обслуживания надежность оружия и техники выросла на 15%.