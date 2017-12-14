В Белом доме предсказали отступление китайцев в торговой войне

США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном, заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», – передает РИА «Новости» слова Кудлоу в эфире Fox News.

Тем временем посол Китая в США Цуй Тянькай во время встречи с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном потребовал от американской стороны прекратить расследование в отношении Китая по нарушениям интеллектуальной собственности и отказаться от политики одностороннего протекционизма.

«Цуй Тянькай вновь озвучил позицию Китая в вопросе торгово-экономических отношений, потребовал от американской стороны как можно скорее отказаться от односторонних протекционистских действий, прекратить расследование по статье 301 в отношении Китая, посредством консультаций решить существующие разногласия», –говорится в заявлении китайской дипмиссии.

В ходе двусторонней встречи Салливан поднял вопрос о «необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей» между двумя странами.

Стороны договорились «оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес».

Напомним, управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Пекин пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер.

В итоге президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая.

В среду, 4 апреля, госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, а заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.