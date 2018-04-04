Китай объявил о готовности к торговой войне с США

Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

«Мы только что объявили об ответных мерах. Они абсолютно взвешенные. Вы спросили о торговой войне, Китай не хочет торговой войны. В торговой войне не бывает победителей, но не боимся этой войны. Если кто-то хочет воевать с нами, то мы будем там», – передает РИА «Новости» слова министра.

При этом он подчеркнул, что Китай по-прежнему готов к диалогу и переговорам.



Напомним, ранее управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Пекин пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер.

В итоге президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая.

Во вторник, 4 апреля, госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.