Британские СМИ нашли еще одного россиянина в деле Скрипалей

Спецслужбы Великобритании в ходе расследования заинтересовались россиянином, который прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, сообщают местные СМИ.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, речь идет о человеке, прилетевшем из Москвы в Лондон на одном рейсе авиакомпании «Аэрофлот» с позднее отравленной Юлией Скрипаль, передает РИА «Новости».

Несколько часов спустя этот человек, по версии издания, вернулся в Москву. Столь короткий визит «вызывает вопросы», пишет газета.

Представитель властей Великобритании заявил, что упоминаемый пассажир пока не является подозреваемым, но представляет интерес для следствия.



«Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление) выехали из страны через несколько часов», – заявил источник.



Тем временем таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. При этом Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными через день после приезда Юлии Скрипаль в Великобританию.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. 29 марта сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в себя, а через день стала есть и пить.

Власти Великкобритании заявляют, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок» и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании.

Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.



Во вторник глава британской лаборатории «Портон Даун» признал, что его эксперты не смогли определить страну, в которой изготовлен яд, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В британском МИД были вынуждены признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Эти заявления прозвучали прямо накануне экстренного заседания Организации по запрещению химического оружия, посвященного данному инциденту.

Президент Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира.