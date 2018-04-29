Порошенко припомнил «победу украинского движения»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о «победе украинского движения» на флоте 29 апреля 1918 года – тогда над кораблями Черноморского флага подняли сине-желтые флаги.

«29 апреля 1918 над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте», – написал он в своем Twitter.

По его словам, действия армии Украины тогда привели к «падению большевистского режима» в Крыму.

29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.



Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.

Отметим, что адмирал Михаил Саблин, командующий Черноморским флотом в декабре 1917 – апреле 1918 годов, действительно согласился 29 апреля поднять украинские флаги на кораблях и передать их Центральной ради – но только ради сохранения кораблей, так как считал украинизацию флота и подъем украинского флага лишь временным явлением. Таким образом он пытался сохранить Черноморский флот.

Закончилось же все тем, что в конце 1918 года Антанта передала весь черноморский флот белым генералам Петру Врангелю и Антону Деникину.