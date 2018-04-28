Умер брошенный родственниками брат Раисы Горбачевой

Писатель Евгений Титаренко, брат Раисы Горбачевой, умер в Воронеже; по информации местных СМИ, он скончался в областной больнице, куда был переведен незадолго до смерти из психиатрической лечебницы.

ГТРК «Воронеж» сообщает, что Титаренко долгие годы находился в психиатрическом стационаре в Орловке. Родственники не оформили над ним опеку, и в качестве опекуна выступал диспансер в лице его главврача.

Сообщается, что дважды в год Титаренко проходил обследование, результаты которого не позволяли выписать его домой. По информации СМИ, долгие годы ходили слухи о якобы незаконном содержании мужчины в спецлечебнице, однако по результатам проверки, проведенной прокуратурой в 2014 году, выяснилось, что это не так.

Евгений Титаренко родился в 1935 году в Алтайском крае, окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Служил матросом на Севере, а после увольнения переехал в Донбасс, где работал шахтером. В 1964 году Титаренко окончил Литературный институт имени Горького в Москве и в 1965-м переехал в Воронеж. В этом городе он работал редактором художественной литературы в Центрально-Черноземном книжном издательстве, передает РИА «Воронеж».