В Кремле ответили на вопрос о национализации «Русала»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле вариант национализации компании «Русал».

«Нет, такой вариант не рассматривается», – приводит его слова РИА «Новости». Песков отметил, что в Кремле «не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации».

«В данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников», – сказал он, заметив, что в данной ситуации Кремль никаких сигналов не получал.

Песков сообщил, что правительство по поручению президента рассматривает разные варианты поддержки попавших под санкции компаний, включая «Русал». «Никаких решений точных, конкретных не принималось, рассматриваются разные варианты», – отметил он.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%. Вашингтон заявил, что снимет санкции с «Русала» при условии, если российский миллиардер Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В пятницу стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в En+ ниже 50%, однако США, вопреки данному обещанию, отказались снимать санкции с группы компаний.