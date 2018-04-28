Эксперт: Утилизация мусора не является уникальной для России проблемой

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...

Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...

В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
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          Эксперт: Утилизация мусора не является уникальной для России проблемой

          28 апреля 2018, 12:36

          Текст: Ольга Самофалова

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          «Проблема мусора и его утилизации не уникальная для России. Через это так или иначе проходят все цивилизованные страны мира», – заявил газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. По его словам, в США вообще долгое время бытовые отходы, в том числе опасные, закапывались землей, и на их месте строили жилые кварталы.

          «Проблема мусора и его утилизации не уникальная для России. Через это так или иначе проходят все цивилизованные страны мира в зависимости от того, насколько они перенаселены и какую свободную площадь имеют. Чем меньше площадь и больше население, тем раньше эта проблема становится актуальной для государства. Чем больше площади и меньше населения, тем эта проблема незаметней», – заявил газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

          Неудивительно, что наибольших успехов в решении этой проблемы достигли страны Западной и Северной Европы, а также Япония. А вот в США не все так однозначно.

          «США этой проблемой занялись относительно недавно – в 90-е годы, когда вопрос утилизации бытовых отходов стал острым. Они поняли, что территорий для захоронения становится все меньше. Раньше у них система обращения с отходами была менее совершенная, чем у нас. Вплоть до 80-х они так утилизировали отходы: и опасные, и другие бытовые отходы закапывали в одну яму, сверху засыпали землей. На этой земле строились жилые микрорайоны.

          Когда мусор за счет разницы веществ начал выходит наружу, а люди стали на своем здоровье ощущать все эти «прелести», только тогда начали принимать соответствующие законы по обращению с отходами.

          В США до сих пор происходит становление этой отрасли. В некоторых штатах есть раздельный сбор мусора, в других - нет. Постоянно происходят изменения требований к упаковке»», – рассказывает Дмитрий Миронов.

          При этом, постоянно идет обмен опытом разных стран по этой проблеме. «Недавно в «Народный фронд» приезжали из Вьетнама для того, чтобы перенять наш опыт в части создания интерактивной карты свалок. Интересовались тем, как у нас протекает реформа. Они перенимают опыт других страны, чтобы не повторять у себя ошибок тех стран, которые сталкиваются с этой проблемой. Потому что очень важно применять наилучшие доступные технологии переработки отходов, выбрать правильную стратегию обращения с отходами, чтобы это было и выгодно, и экологично», – говорит Миронов.

          Модель США ближе к России в силу обладания большими территориями. Там тоже много мест захоронения мусора: в Калифорнии – свыше 180 свалок, на Аляске – свыше 300.

          Сложившаяся практика утилизации твердых бытовых отходов в виде захоронения является еще наследием СССР. «Если говорить о советском союзе, то система обращения с отходами тогда была в зачаточном состоянии. Кроме захоронения ничего не было, – говорит собеседник. – Тем не менее, вся стеклянная упаковка была оборачиваемая. Можно было сдать бутылки, которые были все стандартизированы, и получить за это существенные деньги и купить молоко или кефир. Фактически действовала залоговая система упаковки, которая применяется сейчас в Европе, и которую мы хотим вернуть России. Бумага и макулатура в советское время также сдавалась», – напоминает Миронов.

          Между тем, советское планирование не предвидело такой урбанизации в стране и такого сильнейшего потребительского бума, который случился в 2000-е годы в России. Ровно как в советские годы никто не мог и предположить, насколько вырастет уровень автомобилизации в современной России. А потребительский бум вылился в серьезный рост объемов бытовых отходов, которые продолжают расти с каждым годом.

          По словам Миронова, о термической переработке мусора в советские годы задумывались только в Москве в конце 80-х гг. Однако после развала советского союза все это так и осталось нереализованным, и основным способом утилизации отходов было захоронение в несанкционированных «ямах» и на полигонах.

          «Этим начали заниматься криминальные элементы, которые ни о чем кроме прибыли не думали. Так и компании, которые ради маркетинга придумывают разного рода упаковки, также не думают, куда потом пойдет эта упаковка. Их задача здесь и сейчас заинтересовать человека, «впарить» ему товар, на этом их ответственность заканчивается. Так они еще мешают государству принимать правильные ограничения к упаковкам и другие меры, которые позволят справиться с проблемой роста отходов. Отходы и упаковка должны рационально использоваться, это значит, не закапываться, а перерабатываться и использоваться неоднократно», – заключает собеседник.


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