Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета»

Объявлено о закрытии сделки по созданию Сбербанком и «Яндексом» совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», которое займется формированием розничной онлайн-площадки.

Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. «Десять процентов акций пойдет на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета». На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60 млрд рублей», – сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными неконтрольными долями в компании. СП Совместное предприятие возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Отмечается, что основной задачей нового предприятия станет создание маркетплейса – розничной онлайн-площадки, где «потребители смогут купить большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы». Обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистики и доставку товаров будет осуществлять сама площадка.

«Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис «Яндекс.Маркет», который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен», – говорится в сообщении Сбербанка.

Для развития и создания сервисов будут использоваться технологии и инфраструктура обеих компаний.

В апреле сделку одобрила ФАС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что партнерство откроет новые возможности для российских интернет-магазинов и создаст условия для роста экспорта российских товаров за рубеж.