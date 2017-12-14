На Вечном огне в Моздоке пожарили шашлыки

Пьяные мужчины осквернили монумент на площади Победы в Моздоке, пожарив на Вечном огне шашлыки.

«В полицию поступило сообщение о том, что на площади Победы у железнодорожного вокзала Моздока неизвестные осквернили монумент, установленный землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Двое мужчины пожарили на Вечном огне мясо, и там же, судя по следам устроили пикник, оставив после себя кучу мусора», – сообщает МВД по республике Северная Осетия.

Полицейские задержали подозреваемых – двух ранее судимых жителей Моздока 1974 и 1960 года рождения.

Следствие считает, что они совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ («вандализм»).

Ранее в апреле две школьницы в Омской области пожарили крабовое мясо на Вечном огне.

В январе школьницы осквернили Вечный огонь в Краснодарском крае.