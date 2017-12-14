В Омской области отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне

В социальных сетях появилась запись видеотрансляции в Instagram, на которой запечатлено, как две несовершеннолетние жительницы города Тара Омской области жарят крабовое мясо на Вечном огне.

Автор публикации разместил видео, назвав девушек на видео «неблагодарными людьми». «Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никаким ценностям?» – задался вопросом автор, пожелавший остаться неизвестным.

Издание ngs55.ru со ссылкой на администрацию Тарского района Омской области сообщает, что к инциденту причастны две девушки, одна из которых «жарила шашлык», а другая вела трансляцию. В администрации района заверили, что уже провели беседу с одной из них.

Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление в полицию. По его словам, у девушек были родственники из числа тех жителей города Тара, которые в годы Великой Отечественной ушли на фронт.

Замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин отметил, что одна из этих девушек – «отличница, активистка, в школе висит на доске почета». «Поговорили с ней – она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное», – посетовал Жилин, добавив, что в понедельник намерен побеседовать со второй из девушек.

Он добавил, что раньше на памятник была направлена камера видеонаблюдения, но позже ее демонтировали.

В УМВД по Омской области сообщили, что проводят проверку по информации в соцсетях.

Напомним, в январе школьницы осквернили Вечный огонь в Краснодарском крае.