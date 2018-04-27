Газпром напомнил Киеву, что на переговоры по транзиту осталось мало времени

Времени для согласования условий транзита газа через Украину после 2019 года осталось не так много, сказал зампред правления компании Александр Медведев.

«У нас еще время до конца 2019 года есть, но его не так много осталось, будем надеяться на конструктивные переговоры с украинскими коллегами», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев заметил, что Газпром ждет от украинской стороны предложений и по тарифу на транзит, и «по другим материальным условиям осуществления этого транзита».

«Получив такие предложения, мы сможем определить и тот объем, который целесообразно будет транзитировать через Украину, и условия, относящиеся не к тарифу», – сказал Медведев.

Ранее Газпром сообщал, что не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года. Тем временем Киев заявил, что уже в 2018 году может повысить тариф на транзит.