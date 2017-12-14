Бывший офицер ВСУ рассказал об ужасном состоянии украинской армии

Экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» ВСУ Владимир Шилов рассказал, что положение украинской армии значительно ухудшилось в последние годы.

По мнению эксперта, украинские ВС не могли войти в десятку сильнейших армий Европы.

«Лично я в это не верю. По их рассказам, наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», – заявил Шилов, передает «Обозреватель».

По его словам, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась. «Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю, зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит», – отметил бывший офицер.

Он добавил, что ситуация «возвращается в старое русло». «Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется – все будет очень хреново», – признался Шилов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.