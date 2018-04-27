Сотовые операторы исключили из тарифов безлимитный доступ к Telegram

Операторы сотовой связи «Мегафон», Yota («дочка» «Мегафона») и МТС исключили из своих тарифных планов безлимитный доступ к мессенджеру Telegram, следует из данных компаний.

Как сообщает РИА «Новости», «Мегафон» в середине марта обновил линейку тарифных планов «Включайся!». Оператор тогда представил клиентам расширенный список приложений (в частности, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам»), трафик на которые не тарифицируется. В пятницу при просмотре информации о тарифах Telegram в списке бесплатных приложений не отображался, вместо него появился мессенджер eMotion.

По словам представителя оператора Yota, в список безлимитных мобильных приложений Telegram вошел в январе 2017 года, однако 18 апреля компания исключила мессенджер из этого списка из-за отсутствия гарантий «получения сервиса, оплаченного клиентом».

В МТС также исключили безлимитный доступ к Telegram из своей опции «ВСети», «так как из-за частой смены IP-адресов отслеживание трафика данного сервиса невозможно».

Тарифные планы «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 безлимитного доступа к Telegram не предусматривали.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С 17 апреля Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram. В пятницу в Кремле признали сложности при блокировке Telegram, добавив, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов рунета.