В бундесвере заявили о подрыве доверия к правительству

Власти Германии должны увеличить финансирование армии, если не хотят срыва программы модернизации, заявил в интервью Welt глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.

Военный выразил мнение, что оборонный бюджет Германии к 2021 году должен вырасти на 15 млрд евро, иначе страна столкнется «с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности» из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения, передает РИА «Новости».

По словам Вюстнера, доверие солдат к немецкому правительству уже «опасно подорвано», и отказ от увеличения финансирования может только усугубить ситуацию. «Если правящая коалиция хочет показать народу, что защита населения является долгом государства, то она должна действовать понятным образом», – добавил подполковник.

Ранее уже сообщалось, что большинство немецких солдат сомневаются в качестве своего собственного оружия. Так, немецкие СМИ со ссылкой на секретные документы Минобороны ФРГ сообщали, что бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО. В частности, девятая танковая бригада в Мюнстере, которая должна играть решающую роль в оперативной группе «Острие копья» (Speerspitze), имеет только девять танков из необходимых 44 танков Leopard-2.