В Совфеде оценили возобновление межкорейского диалога

Факт возобновления прямого межкорейского диалога внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует, но результаты можно будет оценивать только по окончании встречи, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сам факт возобновления прямого диалога внушает оптимизм, ведь альтернативы ему не существует, и любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал. Разумеется, оценивать результаты встречи будет возможным только по окончании переговоров», – передает РИА «Новости» слова Косачева.

Он отметил, что выйти на прорывные решения на первой за десять лет такой встрече вряд ли удастся, «хотя надежда на это «умирает последней».

На прошлой неделе Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Кроме того, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США. Москва назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.

Напомним, ранее в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром.