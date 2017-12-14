Кровавая Джина возглавила ЦРУ

Джина Хэспел, кандидатуру которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, стала исполняющей обязанности главы Центрального разведуправления США, сообщили в пресс-службе организации.

В ЦРУ уточнили, что Хэспел приняла полномочия исполняющего обязанности главы ЦРУ в связи с приведением к присяге Майкла Помпео в качестве госсекретаря США, передает ТАСС.

Накануне экс-директор ЦРУ Майк Помпео был утвержден американским Сенатом на пост госсекретаря США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такая Джина Хэспел, которую называют «Джеймс Бонд в юбке» и «Кровавая Джина».

Напомним, экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, комментируя возможное назначение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ, заявил, что такими темпами эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.