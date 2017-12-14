Кровавая Джина возглавила ЦРУ

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 02:22  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена

Денис Селезнев, блогер
Куски развалившегося советского народа по мере распада скреплявшей его технической кооперации расходятся, как в море корабли. Украина и Россия возвращаются в «допотемкинские» времена, когда волны Черного и Азовского морей омывали Дикое Поле. Подробности...

Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
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Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова

Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

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          Кровавая Джина возглавила ЦРУ

             27 апреля 2018, 00:30
          Фото: кадр из видео
          Текст: Антон Никитин

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          Джина Хэспел, кандидатуру которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, стала исполняющей обязанности главы Центрального разведуправления США, сообщили в пресс-службе организации.

          В ЦРУ уточнили, что Хэспел приняла полномочия исполняющего обязанности главы ЦРУ в связи с приведением к присяге Майкла Помпео в качестве госсекретаря США, передает ТАСС.

          Накануне экс-директор ЦРУ Майк Помпео был утвержден американским Сенатом на пост госсекретаря США.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такая Джина Хэспел, которую называют «Джеймс Бонд в юбке» и «Кровавая Джина».

          Напомним, экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, комментируя возможное назначение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ, заявил, что такими темпами эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.


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