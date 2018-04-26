Путин утвердил Основы пограничной политики России

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной пограничной политики.

В соответствующем указе главы российского государства, опубликованном на портале правовой информации, кабмину поручается «обеспечить реализацию Основ государственной пограничной политики».

Напомним, 6 апреля на заседании Совбеза Путин заявил, что действующие основы пограничной политики были приняты в 1996 году. По его словам, очевидно, что эти нормы нуждаются в серьезной актуализации с учетом меняющейся ситуации в мире и «кардинально возросших возможностей России».