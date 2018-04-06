Путин приказал эффективно защищать границы России с учетом современных угроз

Граница остается важнейшим атрибутом государственности, передовым рубежом обеспечения безопасности страны, который необходимо эффективно защищать границы, учитывая современные угрозы, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.

«Наши действия, планы в этой сфере должны быть выверенными и эффективными, соответствовать современным и перспективным вызовам, задачам национального развития», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что действующие сейчас основы пограничной политики были приняты в 1996 году. По его словам, очевидно, что эти нормы нуждаются в серьезной актуализации с учетом меняющейся ситуации в мире и «кардинально возросших возможностей России».

«Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году, до 54% в 2017 году», – добавил глава государства.

Ранее в Кремле сообщали, что в пятницу Путин соберет заседание Совета безопасности России по укрепления госграницы, однако оно не связано с задержанием российского судна «Норд» украинскими пограничниками.