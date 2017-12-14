Появилось видео удара Су-30СМ ракетой Х-35 по фрегату у берегов Сирии

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация фрегата российской ракетой Х-35 у берегов Сирии.

По данным портала topwar.ru, ракетный удар был нанесен во время учений, которые проходили в середине апреля у побережья Сирии. Однако видео опубликовано только сейчас.

Ракету выпустил истребитель Су-30СМ, а мишенью стал списанный корабль сирийских ВМС.

На снятом сверху видео показано, как ракета попадает в судно. На мгновение весь корабль скрывается в огненном шаре. От мощного взрыва разлетаются обломки, а затем над судном поднимается густой дым. Затем результат удара показывают вблизи. После второго взрыва корма судна уходит под воду, а затем тонет весь корабль.

Никаких официальных комментариев об этих учениях пока не поступало.

В марте блогеры узнали, что распоряжением президента России от 12 января 2018 года многофункциональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России.