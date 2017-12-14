Владимир Пресняков рассказал о пережитом инфаркте

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал подписчикам, как пережил инфаркт; по словам артиста, сейчас ему значительно лучше.

Музыкант Владимир Пресняков в 72 года пережил инфаркт, об этом он рассказала подписчикам в Facebook.

«Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления», – написал саксофонист.

Артист заметил, что ему стало тяжело читать сотни и сотни ваших писем.

«Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, многие огорчились, услышав мой бодрый голос. Предчувствую их сочинения на вольную тему. Жизнь продолжается, мои дорогие и я – ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович», – подытожил Пресняков-старший.

Друзья семьи Пресняковых рассказали, что музыканта госпитализировали чуть ли не насильно 20 апреля:

«Случилось это, когда жена Владимира Петровича Елена Преснякова была на концерте, на юбилее Вячеслава Фетисова. Лене позвонили соседи, которые дружат с их семьей. Сказали, что им не нравится Петрович. Она ответила: «Вызывайте врачей!» Петрович сопротивлялся. Приехала «скорая». Петровича долго уговаривали на госпитализацию сначала соседи, потом уже врачи. Потом приехала Лена и уговорила мужа подчиниться медикам», – цитирует источник «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом.