Пресняков-старший экстренно госпитализирован в московскую больницу

Российский музыкант Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом, сообщают СМИ.

Пресняков госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает «Рен-ТВ». Источники из окружения артиста сообщили, что у него случился инфаркт.

Информацию о болезни Преснякова подтвердила его супруга.

Владимир Петрович Пресняков-старший родился 26 марта 1946 в городе Ходоров Львовской области УССР. Российский композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист России (1996). Муж Елены Петровны Пресняковой, отец певца Владимира Преснякова-младшего, дедушка актера и певца Никиты Преснякова.