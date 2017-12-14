Сенат США утвердил нового директора АНБ

Генерал-лейтенант Пол Накасоне утвержден Сенатом США на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).

Сенат единогласно проголосовал за кандидатуру Накасоне, передает ТАСС.

Он также возглавит киберкомандование вооруженных сил США, которое должно стать отдельной структурой, такой же как центральное или европейское командование.