Саудиты потребовали от Катара ввести войска в Сирию под угрозой госпереворота

Взгляд
25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 02:51  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Саудиты потребовали от Катара ввести войска в Сирию под угрозой госпереворота

             25 апреля 2018, 01:34
          Фото: Saudi Press Agency/Xinhua/
          Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Если Катар не хочет лишиться поддержки США, то должен отправить войска в Сирию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

          По мнению Эр-Рияда, «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии», а также сам должен направить туда войска, пока глава американского государства Дональд Трамп не отказал Дохе в помощи. Поясняется, что речь идет о «защите», которую предоставляет Катару «военная база США», находящаяся на катарской территории. 

          Саудовский министр заявил, что режим в Дохе свергнут менее чем за неделю, если Соединенные Штаты прекратят обеспечивать безопасность Катара, передает РИА «Новости».

          Напомним, западные СМИ сообщали, что вместо американцев в Сирии будут воевать арабы – Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии, с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГ*».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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