Саудиты потребовали от Катара ввести войска в Сирию под угрозой госпереворота

Если Катар не хочет лишиться поддержки США, то должен отправить войска в Сирию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

По мнению Эр-Рияда, «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии», а также сам должен направить туда войска, пока глава американского государства Дональд Трамп не отказал Дохе в помощи. Поясняется, что речь идет о «защите», которую предоставляет Катару «военная база США», находящаяся на катарской территории.

Саудовский министр заявил, что режим в Дохе свергнут менее чем за неделю, если Соединенные Штаты прекратят обеспечивать безопасность Катара, передает РИА «Новости».

Напомним, западные СМИ сообщали, что вместо американцев в Сирии будут воевать арабы – Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии, с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГ*».