США хотят решить свои проблемы в Сирии чужими руками

Вместо американцев в Сирии будут воевать арабы – по крайней мере, сообщения об этом стали появляться в западной прессе. Стоит ли верить таким заявлениям – и зачем вообще американцам уходить из Сирии, оставляя вместо себя союзников из арабского мира?

Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии, с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГИЛ*», – сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник среди американских чиновников.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководителем разведки Египта и поинтересовался, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана, отмечает портал. Кроме того, Вашингтон обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ, чтобы они не только выделили финансовые средства на восстановление северной части Сирии, но и направили туда войска.

Регион, о котором идет речь, – это территория, подконтрольная проамериканским группировкам так называемой умеренной оппозиции, прежде всего курдским «Сирийским демократическим силам». При этом там фактически формируется новое государственное образование – Федерация Северной Сирии. Именно туда и пытаются привлечь арабские деньги и войска американцы.

Напомним, в конце марта, а затем и в начале апреля Дональд Трамп неожиданно стал заявлять, что американцы очень скоро уйдут из Сирии, чем изрядно огорошил не только союзников, но даже собственную администрацию. При этом Трамп сопроводил свои слова предложением арабам заплатить, если они хотят, чтобы американские войска остались в Сирии. Правда, затем последовали сообщения о том, что советникам якобы удалось переубедить Трампа, а потом случился удар по Сирии. Однако в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США по-прежнему настаивает на выводе американских войск из Сирии. По ее словам, Трамп «очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее». Однако «мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ* и создать условия, которые не позволят им (боевиками группировки) вернуться», сказала Сандерс.

Поиск замены в лице военнослужащих арабских стран может говорить о том, что в Вашингтоне действительно всерьез рассматривается идея вывода американских войск из Сирии. Главный научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев уверен, что обращение американцев к арабам объясняется именно заявлением Трампа о скором выводе войск из Сирии. «С другой стороны, Трамп сказал, что США не уйдут до тех пор, пока не выполнят определенные задачи. Он попал в такую развилку – с одной стороны, нужно выводить войска, а с другой – оставлять определенные силы под контролем», – заявил Исаев газете ВЗГЛЯД.

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«Переговоры будут долгими, и не думаю, что они приведут к серьезной замене американской армии на арабов», – указал эксперт, пояснив, что сами арабы не согласятся на подобную замену. «Боеспособность армий, к которым обращаются США, мягко говоря, под сомнением. Посмотрите на результаты той же самой коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Армия Катара вовсе небоеспособная, а египетская откажет американцам по той причине, что у нее неплохие отношения с Россией, и обострять сейчас отношения с тем же Ираном или Турцией совершенно ни к чему», – подчеркнул собеседник.

В свою очередь эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов назвал инициативу США анекдотичной. «Это молниеносная смена курса американской внешней политики. Сегодня они скажут так, а завтра – по-другому», – сказал Балмасов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт считает, что американцам в Сирии «делать нечего» и они хотят «собирать каштаны» руками своих сателлитов. При этом он указал, что страны, к которым хотят обратиться США, не могут справиться со своими проблемами, и вмешиваться в сирийский конфликт им вряд ли захочется – «у Египта проблемы с Синаем, Эмираты завязли в Йемене».

«При всем уважении к египтянам, саудовцам, Катару – сомнительно, что они будут проводить в Сирии американские интересы и оберегать курдов, которые формально находятся под американским зонтиком. У саудитов крайне мало силовых ресурсов, чтобы дополнительно открывать сирийский фронт», – отметил Балмасов. Впрочем, он не исключает, что американцы могут использовать в качестве наемников пару дивизий из арабов, «но вряд ли от этого будет сильный эффект».

Балмасов не исключил, что это вообще может быть пропагандистским вбросом американских СМИ, который даст возможность США давить на страны арабского мира. «Когда-нибудь США уйдут оттуда, но сейчас много вопросов, как это может произойти. Мы помним, как американцы ушли из Южного Вьетнама, после чего произошел обвал. Стоит ли сейчас это делать Трампу? На него тут же повесят всех собак, что он сдал интересы в регионе. Другое дело, что за это можно поторговаться с Ираном и Россией, с той же Саудовской Аравией», – предположил эксперт.