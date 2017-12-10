США хотят решить свои проблемы в Сирии чужими руками

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          США хотят решить свои проблемы в Сирии чужими руками

          США предложили арабским странам повоевать в Сирии вместо них   17 апреля 2018, 20:50
          Фото: John Goodman/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Марина Балтачева,
          Андрей Резчиков

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          Вместо американцев в Сирии будут воевать арабы – по крайней мере, сообщения об этом стали появляться в западной прессе. Стоит ли верить таким заявлениям – и зачем вообще американцам уходить из Сирии, оставляя вместо себя союзников из арабского мира?

          Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии, с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГИЛ*», – сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник среди американских чиновников.

          Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководителем разведки Египта и поинтересовался, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана, отмечает портал. Кроме того, Вашингтон обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ, чтобы они не только выделили финансовые средства на восстановление северной части Сирии, но и направили туда войска.

          Регион, о котором идет речь, – это территория, подконтрольная проамериканским группировкам так называемой умеренной оппозиции, прежде всего курдским «Сирийским демократическим силам». При этом там фактически формируется новое государственное образование – Федерация Северной Сирии. Именно туда и пытаются привлечь арабские деньги и войска американцы.

          Напомним, в конце марта, а затем и в начале апреля Дональд Трамп неожиданно стал заявлять, что американцы очень скоро уйдут из Сирии, чем изрядно огорошил не только союзников, но даже собственную администрацию. При этом Трамп сопроводил свои слова предложением арабам заплатить, если они хотят, чтобы американские войска остались в Сирии. Правда, затем последовали сообщения о том, что советникам якобы удалось переубедить Трампа, а потом случился удар по Сирии. Однако в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США по-прежнему настаивает на выводе американских войск из Сирии. По ее словам, Трамп «очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее». Однако «мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ* и создать условия, которые не позволят им (боевиками группировки) вернуться», сказала Сандерс.

          Поиск замены в лице военнослужащих арабских стран может говорить о том, что в Вашингтоне действительно всерьез рассматривается идея вывода американских войск из Сирии. Главный научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев уверен, что обращение американцев к арабам объясняется именно заявлением Трампа о скором выводе войск из Сирии. «С другой стороны, Трамп сказал, что США не уйдут до тех пор, пока не выполнят определенные задачи. Он попал в такую развилку – с одной стороны, нужно выводить войска, а с другой – оставлять определенные силы под контролем», – заявил Исаев газете ВЗГЛЯД.

          «Переговоры будут долгими, и не думаю, что они приведут к серьезной замене американской армии на арабов», – указал эксперт, пояснив, что сами арабы не согласятся на подобную замену. «Боеспособность армий, к которым обращаются США, мягко говоря, под сомнением. Посмотрите на результаты той же самой коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Армия Катара вовсе небоеспособная, а египетская откажет американцам по той причине, что у нее неплохие отношения с Россией, и обострять сейчас отношения с тем же Ираном или Турцией совершенно ни к чему», – подчеркнул собеседник.

          В свою очередь эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов назвал инициативу США анекдотичной. «Это молниеносная смена курса американской внешней политики. Сегодня они скажут так, а завтра – по-другому», – сказал Балмасов газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт считает, что американцам в Сирии «делать нечего» и они хотят «собирать каштаны» руками своих сателлитов. При этом он указал, что страны, к которым хотят обратиться США, не могут справиться со своими проблемами, и вмешиваться в сирийский конфликт им вряд ли захочется – «у Египта проблемы с Синаем, Эмираты завязли в Йемене».

          «При всем уважении к египтянам, саудовцам, Катару – сомнительно, что они будут проводить в Сирии американские интересы и оберегать курдов, которые формально находятся под американским зонтиком. У саудитов крайне мало силовых ресурсов, чтобы дополнительно открывать сирийский фронт», – отметил Балмасов. Впрочем, он не исключает, что американцы могут использовать в качестве наемников пару дивизий из арабов, «но вряд ли от этого будет сильный эффект».

          Балмасов не исключил, что это вообще может быть пропагандистским вбросом американских СМИ, который даст возможность США давить на страны арабского мира. «Когда-нибудь США уйдут оттуда, но сейчас много вопросов, как это может произойти. Мы помним, как американцы ушли из Южного Вьетнама, после чего произошел обвал. Стоит ли сейчас это делать Трампу? На него тут же повесят всех собак, что он сдал интересы в регионе. Другое дело, что за это можно поторговаться с Ираном и Россией, с той же Саудовской Аравией», – предположил эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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