Россия за год оказала помощь развивающимся странам на 1,2 млрд долларов

Российская помощь развивающимся странам в 2017 году составила 1,2 млрд долларов, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.

Помощь «международному развитию» оказывалась как по линии двусторонних отношений, так и по линии взносов в международные структуры, включая ООН, передает РИА «Новости».

Речь идет о помощи странам, входившим в СССР, а также «нашим давним стратегическим партнерам» в Латинской Америке и Азии.

Помощь оказывало как непосредственно государство, так и российские компании. Многие из них за последние 20 лет расширили «присутствие в разных странах, включая Африку и Азию», и при этом «сопровождали свою деятельность инвестированием» в социальные образовательные и медицинские проекты.