Медведев утвердил план по повышению энергоэффективности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами, что утвердил комплексный план по повышению энергоэффективности в стране.

«И еще один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в этой сфере Россия сильно отстает от лидеров, хотя потенциал огромный. По мнению премьера, раскрытие этого потенциала поможет сэкономить энергоресурсы и повысить производительность промышленности, а также конкурентоспособность в разных сферах экономики. Также это позволит снизить издержки энергетических компаний, добавил Медведев.

Премьер отметил, что задачи эти решатся в комплексе с применением мер госрегулирования и стимулирующих мер.

Медведев добавил, что в плане находятся действия по повышению энергоэффективности регулируемых инфраструктурных компаний, а также промышленных, бюджетных предприятий и многоквартирных домов.

Между тем, в прошлом году Россия вошла в благополучную «зеленую зону» в рейтинге Всемирного банка, оценивающем устойчивость энергетической политики стран. Была отмечена как раз хорошая энергоэффективность.