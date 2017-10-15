По причинам смерти актера Марьянова назначены новые экспертизы

СК назначил судмедэкспертизу, призванную определить, мог ли персонал реабилитационного центра в Подмосковье спасти жизнь актеру Дмитрию Марьянову, сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.

«В настоящее время проводятся две комплексные судебно- медицинские экспертизы, заключения которых должны дать ответ на ряд вопросов, которые следователи поставили перед экспертами. В том числе о причине смерти, а также о том, возможно ли было избежать трагических последствий в виде смерти актера в случае, если персонал реабилитационного центра вызвал скорую помощь при первых же жалобах актера на плохое самочувствие», – передает ТАСС слова Врадий.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где ему внутримышечно вводили медицинские препараты, не выяснив наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. При этом данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту.

Помимо этого, несмотря на многочисленные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для экстренной госпитализации, не вызывали скорую помочь, чем лишили его квалифицированной помощи.

В связи с этим в отношении директора реабилитационного центра возбуждено уголовное дело о незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По словам Врадий, обвинение ей еще не предъявлено.

«Таким образом пока в рамках расследования в качестве подозреваемого привлечено одно лицо», – сказала она.

В начале декабря сообщалось, что в крови скончавшегося актера Дмитрия Марьянова обнаружено высокое содержание сильнодействующих веществ – галоперидола и феназепама. До этого сообщалось, что согласно результатам экспертизы, актер умер от острой потери крови.

Марьянов скончался 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. После появившихся в СМИ сообщений о том, что Марьянову якобы отказали в немедленной медицинской помощи, СК завел уголовное дело.

Напомним, 12 февраля в ходе расследования обстоятельств смерть актера Дмитрия Марьянова правоохранители нашли основания для заведения уголовного дела на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».