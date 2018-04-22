Пушков рассеял иллюзии Запада об отказе КНДР от ядерного оружия

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию мирового сообщества на решение северокорейского лидера Ким Чен Ына приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Сенатор выразил уверенность, что эйфория по поводу остановки КНДР ядерных испытаний вряд ли уместна.

«Это отрадная новость, но она не отменяет факта обладания Пхеньяном ядерного оружия. Делать вывод, что вслед за этим Ким откажется от ядерного потенциала, нереалистично», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны.

Соединенные Штаты и Евросоюз явно обрадовались решению Северной Кореи. Москва же назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.

Отметим, по сообщениям американских СМИ, в администрации Трампа скептически восприняли заявления Ким Чен Ына, опасаясь, что Пхеньян может готовить для США политическую ловушку.

Газета ВЗГЛЯД анализировала умный дипломатический ход Пхеньяна, ставший приманкой для Трампа.