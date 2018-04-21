На Крымском мосту создадут рынки для автотуристов

На период строительства федеральной трассы «Таврида» будет создана дополнительная инфраструктура для туристов, прибывающих в Крым на автомобилях, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Перед властями Крыма стоит задача минимизировать неудобства, с которыми могут столкнуться автотуристы, которые приедут в Крым по новому мосту, передает РИА «Новости» слова Волченко.

«Дорога строится, частями она будет открыта, где-то мы организуем объезды, откроем небольшие сельскохозяйственные рынки с обязательным соблюдением всех санитарных условий, чтобы туристический автобус или машина с семьей могли остановиться, купить фрукты, посетить санузел. Мы понимаем, где у нас обычно бывает более сложный трафик, и в этих местах постараемся предложить альтернативный проезд», – сказал он.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов в приветствии к участникам Ялтинского международного экономического форума сообщил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.

Напомним, 11 апреля началась укладка асфальта на автодорожной арке Крымского моста, а 13 апреля на автодорожной части моста строители начали наносить разметку.