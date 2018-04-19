Названы сроки начала автомобильного движения по Крымскому мосту

Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в приветствии к участникам Ялтинского международного экономического форума.

«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

По его словам, Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в 2018 году.



«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», – добавил Аксенов.



Напомним, в среду 11 апреля началась укладка асфальта на автодорожной арке Крымского моста, а 13 апреля на автодорожной части моста строители начали наносить разметку.