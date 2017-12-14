Началась укладка асфальта на автодорожной арке Крымского моста

Строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Работа будет вестись в два этапа: на данный момент нижний слой уже выполнен, а верхний будет уложат через несколько дней, после технологического перерыва, передает «Крыминформ».

В целом дорожное покрытие на арочном пролете будет двухслойным с общей толщиной в 11 сантиметров

«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно пять-шесть часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за пять-шесть часов укладываем верхний слой», – заявил заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Напомним, 5 апреля на фасаде моста в Крым установили обтекатели, которые должны снизить ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части над Керчь-Еникальским каналом, а ранее, 2 апреля на автодороге Крымского моста заработало освещение.