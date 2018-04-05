На Крымском мосту установили ветровые обтекатели

На фасаде моста в Крым установили обтекатели, которые должны снизить ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части над Керчь-Еникальским каналом.

«Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу. Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Обтекатели из 190 элементов металлоконструкций представляют собой карниз по фасаду арки, а по форме напоминают крыло самолета.

Для Керченского пролива штормовые условия с сильными ветрами вполне обычное явление, а в особых случаях скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.

«Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета», – рассказал замдиректора по проектированию «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас.

Напомним, 2 апреля на автодороге Крымского моста заработало освещение.