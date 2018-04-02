На автодороге Крымского моста заработало освещение

Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту, результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Тестовое включение было проведено на четырех пролетах моста, расположенных ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением ночи в течение трех часов, за которые дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна, передает РИА «Новости».

«Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну – вне зависимости от удаленности от мачт освещения – достигнут показатель выше расчетного», – заявил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Александр Русаков.



Светильники на Крымском мосту полностью защищены от воздействия морского климата. При этом мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.



«Такие лампы широко используют для уличного освещения там, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы – частое явление», – сообщили в инфоцентре.



Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически.

Напомним, 23 марта заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков сообщил, что строители начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста.