На Крымском мосту начали наносить разметку

Строители начали наносить разметку на автодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Разметка моста выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.



«Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны», – заявил начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.



По его словам, у моста два направления движения и на каждом из них наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления.

«Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км», – отметил Матящук.



