На Крымском мосту начали внедрять автоматизированную систему управления движением

Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Крымском мосту, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Она (система) обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге – от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

По словам представителя компании-разработчика АСУДД Евгения Саватеева, внедряемое программное обеспечение российского производства.

«Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки», – заявил Саватеев.



Сообщается также, что за соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения, а метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.

Система будет контролировать дорожное движение не только на мосту, но и автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи.



«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации», – сказал Саватеев.