Де Мистура призвал оживить переговоры о сирийском урегулировании

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу призвал оживить все направления переговоров о сирийском урегулировании.

По его словам, Астанинские переговоры должны последовательнее вести к деэскалации в Сирии, сочинская площадка должна добиться обещанного результата, а женевская – использовать его плоды, передает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что обе площадки, и Астана, и Сочи внесут вклад в женевский процесс, потому что он, как мы всегда соглашаемся с министром (Шойгу), в конце концов, является единственным международно признанным процессом», – сказал де Мистура.

Он позитивно оценил переговоры с министром обороны России, назвав их очень плодотворными. «Это была полезная встреча, и нам важно было ее провести, особенно после этой очень тяжелой недели», – сказал спецпосланник, подчеркнув важность не только военной деэскалации, но также политической и международной.

Накануне Де Мистура на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым констатировал, что удары США, Британии и Франции по Сирии не помогли мирному урегулированию. Тем временем Россия потребовала созыва конституционного комитета по Сирии.