Де Мистура: Удары США по Сирии не помогли мирному урегулированию

Удары США, Британии и Франции по Сирии не помогли урегулированию ни на одной из имеющихся площадок – в Женеве, Астане и Сочи, заявил на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

«То, что случилось на прошлой неделе, не помогло ни Астане, ни Сочи, ни Женеве», – цитирует Де Мистуру ТАСС.

Также он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш поручил ему «нарастить усилия по итогам очень сложной и напряженной недели».

«Мы никогда не думали, что она будет такой напряженной, со множеством жестких встреч в СБ ООН, с потенциальной угрозой для мира и безопасности. Поэтому я уже посетил Эр-Рияд и Анкару, сегодня нахожусь в Москве, а завтра отправлюсь в Тегеран, чтобы оценить ситуацию и подумать, как мы можем снизить ее градус. Приоритетом остается снижение градуса (напряженности, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил де Мистура.

Кроме этого он отметил эффективность контактов между Москвой и Вашингтоном на разных уровнях по разрядке ситуации.

«Механизм деконфликтинга между российскими и американскими военными работал и работает довольно эффективно. Я думаю, что этот диалог должен продолжаться», – подчеркнул эмиссар ООН.

Также да Мистра отметил, что «была полезная встреча между высокопоставленными российскими и американскими военными и даже между вашим послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым и новым советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном».

Эмиссар ООН заявил также о необходимости тщательного расследования возможной химической атаки в сирийском городе Дума.

«Вопрос о предполагаемой химической атаке очень серьезен. Поэтому ООН со своей стороны стремится всячески способствовать поездке ОЗХО в Думу. Мы надеемся, что это произойдет, и чем скорее, тем лучше. Мы хотим, чтобы они выполнили свою работу, и я уверен, что вы хотите того же», – подчеркнул де Мистура.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Кроме этого глава МИД заявил о необходимости запуска работы конституционного комитета по ситуации в Сирии.