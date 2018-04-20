В работе Twitter второй раз за неделю произошел сбой

Пользователи сети микроблогов Twitter в пятницу в течение примерно 30 минут не могли отправлять свои сообщения из-за сбоя в работе сервиса, сообщила служба поддержки компании.

В компании заверили, что в настоящее время проблема уже решена и выразили сожаление в связи с возникшими неполадками.

«Мы разрешили внутреннюю проблему, сожалеем о произошедшем сбое», – говорится в сообщении службы поддержки.

Напомним, во вторник сервис микроблогов Twitter также оказался недоступным для пользователей в ряде регионов России. В тот же день Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался даже сайт ведомства.

Днем ранее Роскомнадзор заблокировал несколько млн IP-адресов, якобы связанных с Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.