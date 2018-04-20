Шойгу сказал, насколько не вовремя США атаковали Сирию

Ракетные удары США и их союзников по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент – когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что удары по Сирии «были нанесены в самый неудобный и самый неподходящий момент». По его словам, в тот момент «нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте». Министр добавил, что через два дня после ударов операция была завершена, передает РИА «Новости».

Об этом министр сказал в пятницу во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной России.

Министр обороны подчеркнул, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в Сирии. «Все это не принесло стабильности, все это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьезным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», – подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что за последнее время было многое сделано для урегулирования ситуации в Сирии. Он пояснил, что имеет в виду совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане, где тоже налаживался «основательный политический диалог».

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место «химатаки». 71 из них сбили. Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии.