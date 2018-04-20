Украинский депутат назвала Гитлера «великим человеком»

Депутат Львовского горсовета Марьяна Батюк отметила в соцсетях годовщину дня рождения Адольфа Гитлера и назвала его «великим человеком».

Батюк опубликовала поздравление в честь 128-й годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера на своей странице в Facebook. Она написала, что это был «великий человек, как ни крути», передает Life.ru.

Также она разместила фотографию Гитлера, сопроводив ее цитатой из книги нацисткого лидера «Моя борьба».

Через некоторое время пост был удален.