Госдеп объяснил попытки расчленения Сирии «пропагандой» России

Госдепартамент утверждает, что заявление российского МИДа о попытках Соединенных Штатов и «Джебхат ан-Нусры» создать на юге Сирии подконтрольную боевикам автономию якобы является «неправдой и пропагандой».

По словам представителя госдепартамента США, «в этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды», передает РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть данные о попытках сирийских боевиков при поддержке Соединенных Штатов создать на юге Сирии «автономию».

Таким образом она прокомментировала сведения военно-дипломатического источника о расширении боевиками подконтрольных территорий на юге Сирии.